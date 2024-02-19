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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض "أهلا رمضان" لتخفيف الأعباء عن المواطنين

صدى البلد

  افتتح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم /الاثنين/ معرض "أهلاً رمضان" أمام مسجد الخياط بوسط مدينة كفر الشيخ، ضمن جهود المحافظة لنشر منافذ جديدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة بالأحياء الأكثر احتياجاً.


وأكد محافظ كفر الشيخ - في تصريح اليوم - أن المعرض يقوم بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


واطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.


وعلى صعيد آخر، قال محافظ كفرالشيخ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، شنت حملة أسفرت عن تحرير 11 محضرا متنوعًا منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين لعدم النظافة.


وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.


 

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