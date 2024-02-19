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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زراعة الـ 100 مليون شجرة.. ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية

صدى البلد

افتتح مركز البحوث الزراعية  ورشة عمل بعنوان ( مبادرة زراعة ال 100مليون شجرة) اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 ، وذلك تحت رعايه الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعيه والدكتور/ أيمن حمودة - مدير معهد بحوث البساتين،و الدكتور رمضان محمد - وكيل المعهد للارشاد والتدريب والدكتورة مها فاروق محمد - رئيس قسم بحوث الاشجار الخشبية والغابات وبحضور عدد من المهتمين  والمهندسين والباحثين والمختصين .


وصرح الدكتور / أيمن حموده بأن توصيات الورشة كالتالي :


- ضرورة العمل على إعتماد قانون التشجير لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة والتى لها دور في تنفيذ المبادرة.
- ضرورة وضع خطط للتنفيذ وإنشاء المشاتل وإختيار الأنواع المناسبة وكذلك وضع مواصفات الشتلات المطلوبة حسب مواقع الزراعة .
- ضرورة الأهتمام بتشجير القرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالطرق العلمية الصحيحة وبالانواع الشجرية الملائمة لكل نطاق بيئي وتراعى فيها تلبية إحتياجات المجتمع الموجوده به.
- العمل على زراعة أحزمه شجرية واقية لإمتصاص ثانى اكسيد الكربون والغازات السامة وكذلك لحمياة المجتمعات العمرانية والزراعية من الاتربة والغبار ولخفض درجات الحرارة وزيادة نسبة رطوبة الهواء الساخن الجاف ولتقليل أثار ضرر الصقيع .


- زراعة الغابات على مياة الصرف الصحى والصناعي المعالج لما لها من دور بيئي فى إمتصاص غازات الإحتباس الحراري وكذلك التخلص الأمن لمياه الصرف ولتقليل واردات الاخشاب وتشغيل عماله لتقليل البطالة.

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