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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. والأرصاد تبشر بحالة الطقس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

"الأرصاد": تحسن كامل في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات.. وقلة فرص سقوط الأمطار
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بأغلب المحافظان، وبخاصة المحافظات الداخلية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة بدرجة إلى 2 درجة مقارنة بالأيام الماضية.


الخارجية الصينية: ندين استهداف المدنيين في قطاع غزة ونطالب إسرائيل بوقف الحرب
أدانت وزارة الخارجية الصينية، استهداف المدنيين في قطاع غزة ونطالب إسرائيل بوقف الحرب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".


الرئيس السيسي: 15 مليون وحدة سكنية و500 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كملته فى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024: “إذا لم يتوفر التمويل اللازم فى أثار التغيرات المناخية للدول التي إقتصادياتها متواضعة هتعمل ايه؟.. وفي مؤتمر باريس فى 2015 تم ذكر ان هناك 100 مليار دولار سيتم ضخهم لصالح الطاقة و المناخ.. وحتي الأن لم يضخ أموال بتلك القيمة طبقا للتعهدات التي تمت”.


السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت 40% بسبب ما يحدث بالبحر الأحمر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة ٤٠% بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات فهي تستطيع تنفيذها، بينما دول أفريقيا يصعب عليها تنفيذ التعهدات بسبب التمويل المنخفض .


الرئيس السيسي يستمع لفيلم تسجيلي حول أهمية التحول للطاقة المستدامة
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفيلم تسجيلي بعنوان “صناعة الطاقة وأهمية تحول الطاقة للاستدامة ”.


الرئيس السيسي يقدم العزاء لملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين
عرضت القناة الأولى خبرًا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالعزاء لأخيه ملك الأردن عبدالله الثاني في وفاة والد زوجة ولي العهد الأميرة رجوة الحسين.


مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل
أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن جميع الأندية في مصر تعاني من أزمة المهاجمين، وأن كل ناد يبحث عن مهاجم من أجل تحقيق الأهداف.


الرئيس البرازيلي داسيلفا يشبه الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ "المحرقة"
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الرئيس البرازيلي داسيلفا يشبه الهجوم الإسرائيلي على غزة "بالمحرقة".

 

برامج الـ توك شو الأرصاد الاحوال الجوية الخارجية الصينية قطاع غزة الرئيس السيسي مهاجم الزمالك

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أخبار التوك شو| مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. والأرصاد تبشر بحالة الطقس


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