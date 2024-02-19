الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل للطلاب الأفارقة لدعم ريادة الأعمال

نظمت الحاضنة التكنولوجية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل للطلاب الأفارقة تناولت فرص ريادة الأعمال بين إفريقيا ومصر.



وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية الدكتور عمرو عدلي -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن ورشة العمل تهدف إلى كيفية مساعدة الطلاب الدوليين على بدء شركاتهم الخاصة في حاضنة الجامعة الافتراضية، والتى يمكن أن تقدم الدعم لهم حتى بعد رجوعهم لبلادهم و تساعدهم في نقل التكنولوجيا المصرية إلى بلادهم وإنشاء شركات عبر القارة تساهم في تنشيط مجال التبادل التجارى والمعرفي بين مصر والدول الأفريقية.



وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بدعم ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة من خلال الحاضنة التكنولوجية التى تقوم بدور مهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية وتسويق التقنيات الناتجة ودعم الإبداع والابتكار ، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، ومساعدة الباحثين والطلاب ورواد الأعمال على تأسيس شركات ناشئة.



وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية بها عدد كبير من الطلاب الأفارقة وذلك لدعم اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية مصر 2030، وأوضح أن ورشة العمل تأتي فى إطار دعم الطلاب الأفارقة في ملف ريادة الأعمال.