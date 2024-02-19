وزير الرياضة يجري اتصالا هاتفيا بلاعبي منتخب السيدات لتنس الطاولة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا عبر الفيديو كونفرانس بلاعبي المنتخب المصري للسيدات لتنس الطاولة لتحفيزهم وتقديم التهنئة لهم، وذلك بعد تحقيقهم للفوز الثانى على منتخب اوكرانيا ٣-١ فى بطولة العالم التى تستضيفها كوريا الجنوبية فى اطار مباريات الجولة الثالثة للبطولة

ويتواجد منتخب السيدات في المجموعة الثامنة مع " منتخبات فرنسا و التشيك وأوكرانيا وكرواتيا " وسبق لمنتخب السيدات الفوز على التشيك فى الجولة الأولى لثلاث اشواط مقابل شوط واحد.



كما اطمأن وزير الرياضة على فريق منتخب الرجال والذي يتواجد أيضا ببطولة العالم وطالبهم بتقديم أداء جيد خلال المباريات المقبلة بالبطولة .



كما أشاد وزير الرياضة بالنتائج الجيدة التى تحققها منتخبات تنس الطاولة "رجال وسيدات " بمختلف البطولات خلال الآونة الأخيرة.



ويتواجد منتخب الرجال في المجموعة الثامنة مع منتخبات " البرتغال ورومانيا وإيران وتايلاند" .