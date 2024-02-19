بوريل: قيود إسرائيل على دخول الأقصى تزيد الوضع سوءاً

حذر ممثل الشؤون الخارجية والسياسة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، من أن قرار إسرائيل فرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى في رمضان قد يزيد الوضع سوءاً في الضفة الغربية التي تشهد بالفعل حالة من "الغليان".

ودعا بوريل في تصريحات قبيل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الدول الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات لمعاقبة المستوطنين الذي يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف: "إذا كنا نريد الحفاظ على مصداقيتنا، فعلينا أن نستنكر ما يحدث في الضفة الغربية... الضفة الغربية تغلي، وإذا لم يسمحوا للناس بالذهاب إلى المساجد في رمضان، فإن الوضع يمكن أن يزداد سوءا".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الأحد، فرض قيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس، ومن داخل إسرائيل إلى المسجد الأقصى.