إعلام إسرائيلي: قرار "بن جفير" بشأن المسجد الأقصى قد يتحول إلى حرب مع المسلمين

قال مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم الإثنين، إن تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بتقييد وصول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان قد يحول الحرب مع حماس إلى حرب مع المسلمين.

وقالت القناة ال12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يعرف مدى جنون وخطورة هذه الرؤية، يختار تجاهلها والمضي قدماً في تحقيقها فقط من أجل الحصول على بضعة أشهر أخرى في السلطة على أمل أن ينسى الإسرائيليين الفشل الذريع له في هجوم 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد أوضحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشكل لا لبس فيه أن هذه القرارات خطيرة للغاية وستؤدي إلى إشعال المنطقة داخل إسرائيل وفي إسرائيل على السواء، وقد يفتح أمام إسرائيل جبهة قتال أخرى إضافة إلى الجبهة الدائرة في غزة وعلى الحدود الشمالية.