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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22

صدى البلد

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور نبيل الششتاوي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية، في إطار التوجيهات بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعي.
وذكرت المديرية - في بيان اليوم - أن الحملات أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية التابع لحي المنتزة أول بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن فعاليات الموجة 22 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية.


ووجه وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض.
في سياق أخر شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، حملات مكبرة شرقي المدينة، للرقابة على المنشآت والتأكد من ضبط الأسعار، بناء على تكليفات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.


وذكرت الإدارة - في بيان - أن الحملات تضمنت حي المنتزه أول، وحي المنتزه ثان، وأسفرت عن وجود 4 منشآت غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار وقد تم استدعاء مسئولو المنشأة للحضور لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية.


وأسفرت عن وجود 5 منشآت حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولي وفي حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، و4 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومنشأة بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لاستلام قائمة الأسعار بعد اعتمادها، ومنشأة مغلقة أثناء المرور وسيتم إعادة المرور للتفتيش. 
 

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