محافظ الدقهلية يثمن دور صندوق "تحيا مصر" لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

ثمن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ،دور "صندوق تحيا مصر" ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية علي مستوي محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم/الاثنين/ إطلاق المرحلة الثانية لقافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية من خلال توزيع المواد والسلع الغذائية عليهم بمختلف القري والعزب والنجوع.



وأكد مختار - فى بيان - تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي وصول كافة المساعدات الي هذه الأسر في مختلف قري مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من قافلة أبواب الخير تضم 36 ألفا و320 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 447 ألف طن لتوزيعهم علي 181 ألف أسره من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة.



ونوه مختار بأن الدفعة الأولى اليوم تضم 6 آلاف و 400 كرتونة وتحتوي علي عدد كبير من المواد والسلع الغذائية مثل ( الزيت - السكر - المكرونه وغيرها).