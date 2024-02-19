نادي زد يعلن التعاقد مع هداف الدوري الإثيوبي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعاقد نادي زد أف سي، مع ابيل يالو هداف الدوري الإثيوبي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن على صفحته: أبيل يالو هداف الدوري الإثيوبي في صفوف زد.

علي الجانب الاخر أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن ناديه رفض فكرة رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: " علي لطفي حارس مميز وصاحب خبرات كبيرة في مركزه وإدارة النادي فضلت استمرار علي لطفي عن الانتقال إلى النادي الأهلي لعدم وجود بديل له".

وتابع:" فريق زد لديه طموح وخطة من أجل تحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم".