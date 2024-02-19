إعلامي يكشف: مجلس الزمالك ورث تركة مثقلة بالقضايا حتى سنة 2035

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مشاكل كبيرة يمكن أن يواجهها مجلس الإدارة الحالي لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : مجلس الإدارة الحالي ورث كم مشاكل وقضايا محدش يتخيلها.. تخيلوا أن المحلات اللي على بوابات النادي متأجرة لحد سنة 2035".

وزار مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم مقر نادي الزمالك تلبية لدعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب بزيارة مقر النادي الأبيض.

وكان جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استقبال وفد مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي ضم كل من، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الأهلي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء.

وتأتي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.