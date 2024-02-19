رئيس "جنوب الوادي": "عملية بولونيا" يهدف لإعداد خريجين مؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل

قال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، إن مشروع "عملية بولونيا لجامعات إقليم جنوب الصعيد" يهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق في نظام التعليم والدراسة والامتحانات في جميع جامعات إقليم جنوب الصعيد وبما يسهم في إعداد خريجين متميزين مؤهلين أكاديميا ومهنيا وأخلاقيا وقادرين على إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تلبي متطلبات سوق العمل باستخدام التقنيات الحديثة وبما يحقق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة جنوب الوادي مع المسئولين المعنيين، لمناقشة تطبيق وتنفيذ مشروع بولونيا كليات التربية بجامعات إقليم جنوب الصعيد والذي يشمل جامعات سوهاج ، جنوب الوادي، الأقصر،أسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، حيث تعد كليات التربية كتجربة وبداية للمشروع والذي سوف يشمل كل كليات جامعات إقليم جنوب الصعيد.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن مشروع "عملية بولونيا لجامعات إقليم جنوب الصعيد" يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي في إقامة علاقات التعاون العلمي والعملي في البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع بين جامعات إقليم جنوب الصعيد حيث يهدف المشروع لتوحيد اللوائح والمناهج الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لكليات جنوب الصعيد في جامعات سوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، تحت مسمى "بولونيا جنوب الصعيد".

وأضاف أن مشروع "عملية بولونيا جامعات إقليم جنوب الصعيد" يتيح كذلك أن تتشارك الجامعات في تحديد الأولويات التعليمية والتعرف على التحديات التعليمية ومتطلبات سوق العمل وغيره حيث يعد مشروع عملية بولونيا جامعات إقليم جنوب الصعيد مفتاحا لبناء الثقة اللازمة للتنقل التعليمي الناجح والتعاون الأكاديمي بين جامعات الإقليم مع ضمان الاعتراف المتبادل بالمؤهلات.

وناقش رئيس الجامعة - خلال الاجتماع - آلية العمل والتنفيذ والخطة الزمنية المقترحة لتطبيق وتنفيذ مشروع بولونيا كليات التربية بإقليم جنوب الصعيد وكيفية نشر ثقافة المشروع من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم ورش العمل التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب حول المشروع، ودراسة إنشاء نظام إلكتروني للمشروع مع ضرورة العمل على تحقيق التبادل والتعاون مع مؤسسات ومنظمات التعليم العالي المحلية والدولية.