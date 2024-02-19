وزير الصحة يبحث مع السفير التركي سبل التعاون بين البلدين

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع السفير صالح موتلو شن سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، اليوم /الاثنين/ سبل التعاون بين البلدين.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار -في تصريح صحفي- أنه في مستهل الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحب وزير الصحة والسكان بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة التركية.



وأشار المتحدث أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات ومنها إنشاء مستشفى تركي - مصري بالعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر، وكذلك التعاون في مجال الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء، بالإضافة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية من الجانبين.



ونوه إلى أن الاجتماع استعرض سبل الاستثمار في المجال الصحي، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة تجاه المصابين من الأشقاء الفلسطنيين، وسبل التعاون بين مصر وتركيا، لتقديم المساعدات الانسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، دعما لما تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن.



بدوره، أكد السفير التركي صالح موتلو شن، على متانة العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات، بما يساهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين الدولتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح السفير التركي أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، أو استقبال بعض المصابين لاستكمال علاجهم في تركيا، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.



حضر الاجتماع، الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية.

