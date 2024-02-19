مراسل «القاهرة الإخبارية»: مرافعة الفريق القانوني لفلسطين أمام العدل الدولية تاريخية.. فيديو

أكد أبو بكر بشير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لاهاي، أن مرافعة الفريق القانوني الفلسطيني أمام العدل الدولية اليوم تاريخية، وتأتي في سياق وحدث تاريخي، مشددًا على أنه لمرة أخرى تجد إسرائيل نفسها أمام المحكمة في موضع اتهام، موضحًا أن إسرائيل وجدت نفسها تحاكم في قضية الإبادة الجماعية في الحرب الدائرة الآن وتحاكم على إرثها الاحتلالي منذ 1967.

وشدد «بشير»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الإحاطة الفلسطينية كان محورها إظهار صورة الاحتلال بأن إسرائيل حاولت تضفي صبغة غير الاحتلال على وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، موضحًا أن هذه المرة تعود صورة المحتل إلى الواجهة عبر محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن الوفد الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية طالب مدعومًا بـ 52 من الوفود العرب والدولية وعدد من المنظمات الدولية، حيث إن صورة الاحتلال الإسرائيلي البشعة عادت للواجهة، مؤكدًا أن جميع الممارسات الإسرائيلية أساءت للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن هناك مطالبات الآن لإنهاء هذا الاحتلال وإعادة الفلسطينيين إلى أرضهم مرة أخرى وامتلاك دولتهم وهو محور الخطاب الفلسطيني اليوم، موضحًا أن هناك دعما للخطاب الفلسطيني اليوم من خلال مرافعات عربية قادمة أمام العدل الدولية.