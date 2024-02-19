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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: توفير الدعم لتمكين النيابة الإدارية من أداء مهامها

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، تقديم الدعم الكامل لتمكين النيابة الإدارية من أداء مهامها وتحقيق العدالة.

وثمن المحافظ -خلال زيارته اليوم الاثنين مقر النيابة الإدارية في العريش- الدور الكبير الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في شمال سيناء، في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة بشمال سيناء وتحقيق قيم العدل وسيادة القانون، وأشار إلى تجهيز المحافظة للمكان وتوفير الاستراحات الخاصة بالمستشارين وتأثيثها وتزويدها بكافة وسائل وسبل الراحة.


بدوره .. وجه رئيس النيابة الإدارية المستشار محمد عبدالحميد، الشكر لمحافظ شمال سيناء على زيارته لمقر النيابة العريش وتهنئة المستشارين بعودة مقر النيابة الي العريش، مؤكدًا أن وجود النيابة في العريش إنجاز للقيام بمهامها علي أكمل وجه وسرعة الإجراءات.

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