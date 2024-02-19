أستاذ قانون بالقدس: محكمة العدل ستستنتج نية إسرائيل بعدم إنهاء الاحتلال.. فيديو

قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون بجامعة القدس إن محكمة العدل الدولية بمثابة مختبر ينظر من خلاله إلى مجموعة كبيرة من المماراسات الإسرائيلية التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مثل ضم الأراضي والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري المستمر الذي لم يتوقف يوما واحدا في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف «نسيبة» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن باعتقاده ستستنتج محكمة العدل الدولية بنهاية المطاف أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون وذلك لمجموعة اعتبارات على رأسها ضم الأراضي والاستعمار والتهجير القسري المستمر، وأنه لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال لأن الاحتلال في القانون الدولي يجب أن يكون مؤقتا.

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي ستستنتجه المحكمة أن الاحتلال يقيم نظاما للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك تقيم هذا النظام العنصري داخل الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل منذ العام 1948.