الرئيس البرازيلي يطرد السفير الإسرائيلي من بلاده

أوردت وكالة رويترز خبرا بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سحب السفير البرازيلي من تل أبيب.
كما ذكرت القناة ١٣ الإسرائيلية أن البرازيل قامت بطرد السفير الإسرائيلي لديها.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن البرازيل سحبت سفيرها أيضا من إسرائيل.
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أوردت وكالة رويترز خبرا بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سحب السفير البرازيلي من تل أبيب.
كما ذكرت القناة ١٣ الإسرائيلية أن البرازيل قامت بطرد السفير الإسرائيلي لديها.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن البرازيل سحبت سفيرها أيضا من إسرائيل.
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