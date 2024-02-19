محللون: إدارة بايدن تسعى لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

قال محللون أمريكيون إن إدارة بايدن تميل نحو تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بعد أشهر من الطلبات من المسؤولين الأوكرانيين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتعمل إدارة بايدن على تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية قوية جديدة طويلة المدى، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

في أواخر العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تكتيكية لكنها لم تقدم حتى الآن سوى أنظمة أتاكمس الأقدم ومتوسطة المدى.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تميل نحو إرسال نسخة أطول مدى من الصاروخ، ما يسمح لأوكرانيا بتوجيه ضربات أبعد داخل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

لكن التمويل الأمريكي لشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا لا يزال غير مؤكد بسبب معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونجرس.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري سيصوت على هذا الإجراء أو متى سيصوت عليه.