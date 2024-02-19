في السُنة والتطوع.. داعية: يجوز للزوجة الإفطار من الصيام إذا أراد الزوج مداعبتها

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إنها تنحاز إلى الحق دائما، منوهة بأن هناك ما هو فرض وما هو سنة في الأحكام الشرعية.

وأضافت مختار، في مداخلة تليفزيونية، أن حق الزوج على زوجته طاعته وهي فرض على الزوجة، أما الصيام ففيه فرض وفيه سنة.

وتابعت: لو كانت الزوجة صائمة صيام سنة، وجاء زوجها يطلب حقه منها، فعليها أن تقدم الفرض على السنة، وعليها أن تفطر إذا أراد زوجها حقه الشرعي ومداعبتها.

وأكدت أنها ليست منحازة للرجل كما يفهم الكثير عنها، ولكنها تنحاز إلى الحق، منوهة بأن الزوجة لو كانت صائمة بإذن زوجها مسبقا، فلا يجوز للزوج أن يفطر زوجته ويفسد صيامها بسبب حقه الشرعي.