مكرم إبراهيم: الصين طلبت الشراكة مع مصر لبناء محطة رصد الأقمار الصناعية

قال الدكتور مكرم إبراهيم، المشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، إن المحطة تم افتتاحها يوم الإثنين الماضي بحلوان، وتعد ثاني أكبر محطة في العالم لرصد الأجسام الفضائية من حيث قطر التليسكوب المستخدم فى الأرصاد، وعمل المعهد على إنشائها بالتعاون مع الصين التي تدعم المشروع بالتلسكوبات والأجهزة المرافقة لعمليات الرصد، موضحا أن مهمة هذه المحطة رصد الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائى.

وأكد “مكرم”، خلال حواره لـ “ًصدى البلد”، أن الصين هي التي سعت وعرضت علينا إجراء عملية تعاون مشترك لإنشاء محطة حديثة، وأكثر تطور لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وذلك نابع من الخبرات الكبيرة التي نمتلكها أنا وزملائى فى هذا الشأن.

وأشار المشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، إلى أن من النقاط القوية التي شجعت الجانب الصينى على التعاون مع مصر هو امتلاك مصر للكفاءت العلمية القادرة على العمل وتشغيل محطات الرصد وذلك نظرا لخبرتنا السابقة فى هذا المجال.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء أول محطة نصف آلية لرصد الأقمار الصناعية بواسطة أشعة الليزر فى مصر فى سبتمبر عام 1974 وكان ذلك بالتعاون مع كلية الطبيعة النووية بتشيكوسلوفاكيا (فى هذا الوقت) وأكاديمية العلوم التابعه للإتحاد السوفييتى (فى هذا الوقت) ومعهد ثيميثونيان التابع للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ذلك بعد 9 سنوات من إنشاء أول محطه فى العالم لرصد الاقمار الصناعية بالليزر والتى إقيمت بالولايات المتحده الأمريكيه عام 1965، وفى عام 1981 قد تم استحداثها الى المحطة الاوتوماتيكية لرصد الاقمار الصناعية بالليزر.