وزير الأوقاف الفلسطيني: منع الصلاة بالمسجد الأقصى يقود المنطقة إلى حرب دينية

قال الدكتور حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ الأوضاع في فلسطين صعبة جدا، مشددًا على أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تقود المنطقة تجاه نقاط ساخنة أكثر مما هي عليه.

وأضاف البكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "الحكومة الإسرائيلية تهيء الشرق الأوسط والإقليم إلى حرب أكبر مما هي عليه، والإجراءات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك لا تمس الشعور المقدسي أو الفلسطيني فقط، لكنها تمس مشاعر ملياري مسلم حول العالم".

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني: "ما صرح به بن جفير بشأن منع الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى في شهر رمضان اعتداء مباشر على المسجد الأقصى المبارك وحيلولة دونه والمصلين".

وأكد ان الاحتلال يفرض إجراءات غير مسبوقة على المدينة المقدسة، وهو ما يعني صب الزيت على النار وزيادة اشتعال الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أن الاعتداء على المقدسات يقود المنطقة إلى حرب دينية وستفلت الأمور من عقالها، وكل ذلك بسبب إجراءات حكومة الاحتلال.

