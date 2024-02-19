التعادل 2-2 يحسم مواجهة فيوتشر والمقاولون العرب بالدوري

حسم التعادل الإيجابي ٢-٢ مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة، في إطار الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم مودرن فيوتشر بهدف سجله علي زعزع، في الدقيقة 12، بينما تعادل محمد سالم للمقاولون في الدقيقة 33.

عاد فيوتشر للتقدم مجددا بهدف أحمد عاطف، في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل المقاولون بهدف قاتل للأوغندي جوزيف أوشايا، في الدقيقة 45+9 من ضربة جزاء.

فشل مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز ال11 بجدول الترتيب من 10 مباريات، وله 3 مؤجلات.

ارتفع رصيد المقاولون في المقابل إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر، من 12 مباراة، ويمتلك لقاء مؤجلا.