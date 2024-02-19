نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن التعامل مع معامل التحاليل الطبية| تفاصيل

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا بشأن إعادة التعامل مع معامل تحاليل البرج والمختبر والبرج سكان، لتقديم الخدمة للمحامين وأسرهم.

وأوضحت نقابة المحامين أنه حرصًا من النقابة العامة للمحامين، على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضائها، دون زيادة في رسوم الاشتراك.

وأشارت تم فتح السيستم الخاص بالتحاليل الطبية، وإعادة التعامل مع المعامل، بداية من الأربعاء الماضي الموافق 14/2/2024، وذلك لتقديم الخدمة للسادة وأسرهم، وذلك على مستوى الجمهورية، بعد مفاوضات تمت بين النقابة وهذه المعامل، وتم الإبقاء على نفس أسعار التعاقد المثبتة منذ عام 2022 ليتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة.