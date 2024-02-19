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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية تهنىء الشعب الإندونيسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أعربت وزارة الخارجية عن التهنئة للشعب الاندونيسي الصديق على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمحلية في ضوء القواسم الثقافية المشتركة وعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق الممتد بين البلدين الصديقين.

وعبرت وزارة الخارجية عن التطلع للعمل مع المؤسسات الاندونيسية المُنتخبه لتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين البلدين.


وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين، أن السفير ياسر الشيمي، سفير مصر لدى جمهورية اندونيسيا، كان قد شارك في البرنامج الذي نظمته لجنة الانتخابات العامة في أندونيسيا KPU لمتابعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية يوم ١٤ فبراير الجاري، بناءً على الدعوة التي تلقتها في هذا الصدد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

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