برلمانية عن معرض إيجبس 2024: يعكس حرص مصر علي مواكبة تطورات مجال الطاقة

أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أهمية معرض إيجبس 2024 كونه من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية

قالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن تنظيم مصر لمعرض إيجبس 2024 يعكس حرصها على مواكبة أحدث التطورات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية في هذا المجال، لافتة الي أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض تضمنت العديد من الرسائل القوية للعالم أجمع حول أهمية العمل المُشترك لمعالجة أزمة الطاقة العالمية.

أشارت عضو مجلس النواب الي أن مصر تلعب دور محوري في هذا الصدد، لاسيما أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة كحل مستدام لأزمة الطاقة وأن مصر تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2035.

أختتمت النائبة حديثها مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنظيم معرض إيجبس 2024، مُذكرًا أن المعرض يعد فرصة مُميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.