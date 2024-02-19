رئيس مدينة مرسى علم: الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة للنهوض بالقطاعات الخدمية

قال رئيس مدينة مرسى علم، حازم خليل، إن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الخدمية فضلا عن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



جاء ذلك في بيان اليوم الاثنين لمجلس مدينة مرسى علم، حيث قام رئيس المدينة اليوم بجولة مفاجئة على المخابز وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والوحدة الصحية بالمدينة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد رئيس المدينة على الالتزام بجودة رغيف الخبز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تابع رئيس المدينة مؤشر السلع بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وتوافر كافة السلع للمواطنين ومراجعة حصص الدقيق المقررة لكل مخبز ومراجعة السلع التموينية، وذلك في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، بالاهتمام بالمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بجميع مدن المحافظة ومتابعة العمل الميداني.