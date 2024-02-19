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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يؤكد تورط واشنطن في كل مجـ ازر غزة

جندي صهيوني
جندي صهيوني

ذكر  عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله، أن الاحتلال يسعى لممارسة الضغوط العسكرية من أجل طمأنة مستوطنيه وأن جبهات لبنان والعراق وسوريا والبحر الأحمر هي جبهات مساندة للجبهة الأم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأضاف فضل الله أن كل الجبهات مترابطة وتقاتل منذ 4 أشهر للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

وذكر أن العدو يحاول التمادي كل حين في الميدان لكن المقاومة ترد عدوانه كل مرة ، مضيفا أن العدو يحاول التفلت من الضوابط التي ألزمته بها المقاومة، وهدف وقف العدوان على غزة قرار بيد واشنطن مهما قيل بخلاف ذلك ونعتبر الإدارة الأمريكية شريكة في كل المجـ ازر بغزة لأنها قادرة على وقفها.

ولفت فضل الله إلى أن المقاومة وضعت كل السيناريوهات وجاهزة لأسوأ الاحتمالات حيث إن كل نقطة في الكيان الإسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة و أهداف الاحتلال العسكرية سقطت في فلسطين ولبنان بسبب صلابة المقاومة.

وقال إنه منذ اليوم الأول للحرب صدرت تهديدات بتدمير #لبنان لكن موقفنا ثابت والعدو ليس في وضع يتيح له إملاء شروط.

حزب الله الاحتلال حسن فضل الله

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