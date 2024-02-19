لطفي لبيب: أسست أول مسرح في الإمارات.. واسمي مكتوب بموسوعة الشارقة

أكد الفنان لطفي لبيب، أنه لو عاد للخلف، يرى تعاقبا للأجيال، ويقوم بتكرار ما قام به، ولكن الشئ الوحيد الذي لن يقوم به، هو أنه لن يدخل كلية الزراعة، خاصة أنه بعد تخرجه ألتحقت بالجيش لمدة 6 سنوات.

وقال لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه أسس أول مسرح في الإمارات، مؤكدا أن أسمه مكتوب في موسوعة الشارقة.

لم احمل لأحد أي ضغينة

وتابع الفنان لطفي لبيب: سعد أردش أستاذي ونصحني بالقرآن من أجل تقوية لغتي العربية، مؤكدا أن زملائي في الوسط الفني هم عائلتي، ولم أحمل لأحد أي ضغينة.