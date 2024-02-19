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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: قرار وقف إطلاق النار بغزة لا يعود لـ نتنياهو|فيديو

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الارتباك في المنظومة الدولية حاليا، جاء نتيجة جملة الأخطاء الاستراتيجية، التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال الثلاثة عقود الماضية، لافتا إلى أنه هناك معادلة جيوسياسية جديدة لها أثمان، لكن الولايات المتحدة اليوم، لا تريد التنحي عن الأحادية القطبية بالطريقة السلمية.

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وأضاف «قناة» خلال حديثه عبر سكايب مع الإعلامية شيماء الكردي لمطروح للنقاش المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل الأزمات السياسية، تحاول الولايات المتحدة عسكرتها من جديد وذلك باللعب بعامل الوقت، مشيرا إلى أن فقدان الرؤية الاسترايتيجة لما بعد هذه الأزمات، هو ما يتيح للأطراف الأخرى، التحرك في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية.

وتابع أنه فيما يتعلق بدوبة روسيا، فالوضع مستقر والحالة الإنتخابية منتظمة، لافتا إلى أنه لا يمكننا مقارنة الحالة الإنتخابية في روسيا مع الولايات لعدة اعتبارات، اهمها مفهوم الثقافة السياسية، وعدم استقرار المنظومة الأمريكية، وعدم وجود خارطة طريق للتعامل مع الأزمات هو ما وضع الولايات في هذا المربع.

 

وأكمل: «روسيا لا توافق الولايات المتحدة في دعمها الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة ، واليوم بات واضحا أن القرار النهائي لوقف إطلاق النار، لا يعود لنتنياهو، بل لبايدن».

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