بداية منظمة.. إعلامي شهير يتغزل في أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

علق الإعلامي مينا ماهر على التعادل السلبي للزمالك أمام الإسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : أداء الفريق في تحسن وشكلنا مختلف في أرض الملعب، تقييم المدرب والصفقات الجديدة مش من مباراة ولا اتنين ولا عشرة، التقييم بيكون بعد فترة أطول للدخول في أجواء الفرقة، بداية منظمة من الكوتش جوزيه جوميز ومع الوقت الفريق سيكون في تحسن.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي و الزمالك المقامة حاليا بينهما باستاد الإسماعيلية ، برفقة أحمد دياب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

كما حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على الاحتفال بجهاز المنتخب بقيادة التوأم ، بقميص للإسماعيلي يحمل اسم حسام و إبراهيم حسن .