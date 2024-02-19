الأوبرا تنظم أمسية "الفن وقضايا المجتمع" بالإسكندرية غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، تحت عنوان: "الفن وقضايا المجتمع"، وذلك في السابعة مساء غدٍ /الثلاثاء/، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الاثنين/- أن الأمسية تأتي ضمن استراتيجية عمل وزارة الثقافة الهادفة إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي، ويشارك في الأمسية كل من الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، والفنانة شيرين، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور عبد المنعم معوض استشاري تجميل الميادين، والفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشى.



ونوهت الأوبرا بأنه من المقرر أن يدير اللقاء الناقدة الدكتورة فينوس فؤاد، ويتخلل الأمسية فقرة فنية، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية.