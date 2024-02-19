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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية التونسية: القبض على إرهابي خطير بحوزته حزام ناسف

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين القبض على إرهابي خطير في مدينة القصرين بعد نصب كمين له.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان لها أن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنوا من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير  إثر نصب كمين محكم أثناء تواجده على متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية الى معاقل العناصر الارهابية بجبال القصرين.

وأشارت الداخلية التونسية إلى ضبط وحجز  أسلحة حربية وحزام ناسف، بحوزته، منوهة بأن الإرهابي المقبوض عليه التحق منذ سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عمليات إرهابية إستهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية ومتورط في عملية ذبـ ح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة. 

وأضافت أنه بإحالته إلى النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

وزارة الداخلية التونسية القبض على إرهابي خطير إرهابي خطير

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