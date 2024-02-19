عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يؤثر موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد في غزة على الانتخابات الرئاسية القادمة؟

بايدن وترامب
بايدن وترامب

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف سيؤثر موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد في غزة على الانتخابات الرئاسية القادمة؟".

txt

محللون: إدارة بايدن تسعى لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

txt

لا يجب دعمه بالانتخابات.. عضوة بالحزب الديمقراطي تشن هجومًا حادًا على بايدن

ولم يعد سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل متوقفا على العوامل السياسية والاقتصادية في الداخل الأمريكي فقط، بل أصبحت العوامل الخارجية مؤثرة في مجرياتها.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل، العدوان الإسرائيلي على غزة وموقف الإدارة الأمريكية الحالية من هذا التصعيد على مدار أكثر من 4 أشهر.

سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل منذ السابع  من أكتوبر الماضي والدعم المطلق غير المسبوق الذي قدمته واشنطن لحليفتها تل أبيب عبر المساعدات العسكرية والقرارات السياسية واستغلال واشنطن حق الفيتو أكثر من مرة في أروقة مجلس الأمن الدولي لعرقلة أي قرارات وقف لإطلاق النار في غزة انعكس سلبا بين صفوف المؤيدين للحزب الديموقراطي.

وانهالت الانتقادات على سياسات بايدن تجاه إسرائيل، وبخاصة بين الناخبين الأصغر سنا اعتراضا على مساندة قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، رغم تأكيدات بايدن السابقة على دور بلاده في تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.  
 

إدارة بايدن الادارة الامريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية الحزب الديمقراطي الداخل الامريكي القاهرة الإخبارية انتخابات الرئاسية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

ترشيحاتنا

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ