كيف يؤثر موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد في غزة على الانتخابات الرئاسية القادمة؟

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف سيؤثر موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد في غزة على الانتخابات الرئاسية القادمة؟".

ولم يعد سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل متوقفا على العوامل السياسية والاقتصادية في الداخل الأمريكي فقط، بل أصبحت العوامل الخارجية مؤثرة في مجرياتها.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل، العدوان الإسرائيلي على غزة وموقف الإدارة الأمريكية الحالية من هذا التصعيد على مدار أكثر من 4 أشهر.

سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي والدعم المطلق غير المسبوق الذي قدمته واشنطن لحليفتها تل أبيب عبر المساعدات العسكرية والقرارات السياسية واستغلال واشنطن حق الفيتو أكثر من مرة في أروقة مجلس الأمن الدولي لعرقلة أي قرارات وقف لإطلاق النار في غزة انعكس سلبا بين صفوف المؤيدين للحزب الديموقراطي.

وانهالت الانتقادات على سياسات بايدن تجاه إسرائيل، وبخاصة بين الناخبين الأصغر سنا اعتراضا على مساندة قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، رغم تأكيدات بايدن السابقة على دور بلاده في تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

