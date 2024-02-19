زيلينسكي: الروس يستغلون تأخير المساعدات لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين أن الوضع صعب للغاية في عدة أجزاء من خط المواجهة، حيث ركزت روسيا الحد الأقصى من الاحتياطيات.

وأضاف الرئيس الأوكراني "أنهم يستغلون التأخير في المساعدات لأوكرانيا وهذه قضايا ملموسة للغاية، وهناك عجز في المدفعية وهناك حاجة للدفاع الجوي في الخطوط الأمامية ولمدى أطول من أسلحتنا و نحن نعمل مع شركائنا"، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وشكر الرجال والنساء الأوكرانيين والشركات وشركاء أوكرانيا الذين بدأوا بالفعل في إنتاج الأسلحة والقذائف والطائرات من دون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وقال زيلينسكي: "الإنتاج الجديد يتزايد بالطبع، مازلنا غير قادرين على تلبية جميع الاحتياجات بمفردنا، لكن كل شهر يزيد من قوة أوكرانيا وقدراتها.. أشكر كل من يعمل من أجل هذا".