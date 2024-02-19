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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي: وزارة الشباب تولي اهتماما بالغا بمجال الصحة

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بمجال الصحة من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، مضيفا أن طب المجتمع الوقائي وممارسة الرياضة بقطاع البطولة يساعد كثيرا في تحسين الصحة العامة، وهو ما نضعه نصب أعيننا بالأساس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، حيث تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة له على توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد ممثلا لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وذكر صبحي أنه تم عمل العديد من المبادرات في وزارة الشباب والرياضة ومنها "دراجتك صحتك"، والتى لاقت رواجا كبيرا بين جميع أفراد المجتمع المصري بكافة فئاته وأعماره، مشيراً إلى أنه خلال أزمة كوفيد العالمية تحركت منظمة الصحة العالمية بصورة إيجابية وفعالة لزيادة الوعي داخل المجتمعات.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من المشروعات والمبادرات التي نتعامل ونتعاون بها مع منظمة الصحة العالمية، ونسعى لزيادة وعي وتنوير الشباب للحفاظ على صحتهم من خلال ممارسة الرياضة، كما يوجد لدينا العديد من البرامج من أجل الارتقاء بصحة الشباب والنشء المصري من خلال ممارسة الرياضة دون مستوى البطولة.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى إيمان منظمة الصحة العالمية بأهمية الرياضة والممارسة فى بناء صحة سليمة للإنسان، والتى يعتبر ممارستها حائط الصد الأول للأمراض، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتنوير الشباب وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تنظيم ماراثون رياضي كبير " للمشي والدراجات" خلال مايو المقبل مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بعيد الصحة، كما سيتم عمل شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "دراجتك صحتك" خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الإنسان.

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