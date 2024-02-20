شبانة: يجب أن تستفيد المنظومة الرياضية بالكامل من زيارة مجلس الأهلي للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لا صوت يعلو على صوت زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى مقر نادي الزمالك، وهو حدث كبير للغاية، ولا بد من أن تستفيد المنظومة الرياضية منه، ويتم البناء عليه، خصوصًا أن هناك أزمة أخلاقية نعاني منها منذ أكثر من 10 سنوات، وتم الاكتفاء فقط بالمشاهدة دون التدخل، مشيدًا بالزيارة والتي جاءت في توقيت مهم للغاية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نعاني من أزمة أخلاقية واضحة، وهناك البعض يظهر ويكتسب شعبيته من وسط هذه الأمور، وحان الوقت لتغيير هذه الأمور، والآن علينا تطبيق المبادئ والأسس الرياضية المعروفة في العالم كله، لأن عالم الرياضة يكتسب القيم والمبادئ عن أي مجال آخر".

وأضاف: "نفتقد الأسس الرياضية والأخلاقية، ومهما يحدث من انفلات لا يجب ان نتوقف عن اعلاء الاخلاق الرياضية، المشهد الذي حدث اليوم كان رفيع المستوى ومحترم جدًا، وهو موقف يستحق التضخيم بالفعل، ولا بد أن تقوم الدولة والأجهزة المعنية بالبناء على هذا المشهد، والرياضة هي أحد أسباب بناء الشخصية في المجتمعات".

وتابع: "يجب أن يسهم مشهد زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى مقر نادي الزمالك، في عودة الأخلاق الرياضية، هناك من تربي على أن المتجاوز هو الشخصية القوية، والبعض تربى على نظرية المؤامرة، يجب أن نبني على المشهد وان يكون نقطة انطلاق حقيقية لاستعادة القيم والأخلاق للشباب المصري".

وأكمل: "لابد من إعادة برمجة المفاهيم التي تصل إلى الشباب، والتجاوزات مرفوضة مهما كانت، نحن أكثر مجتمع متدين ونحب الاخلاق والطيبة ومساعدة الآخرين، لكن ظاهرة التجاوزات زادت في آخر 10 سنوات، وشاهدنا تعليقات عبر السوشيال ميديا لمحاربة تلك الزيارة، وإذا كنا نريد الاستفادة مما حدث، فلابد أن يستغل ذلك كل الوزارات والاتحادات والأندية الرياضية ويتم الإشادة بتلك الزيارة".

وزاد: "يجب أن يعلم الجميع أن الاخلاق أولًا، ولن يتم صناعة جيل قوي ورياضة قوية دون الأخلاق، وأشكر كل من كان صاحب الفكرة في هذا المشهد، ونشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على حسن الاستقبال لمجلس الأهلي، وتم وضع علم الأهلي وفرش الأرضية باللون الأحمر، فقد كان استقبالا رائعا ومميزا".

وأضاف: "كلنا يجب أن نبني على هذا المشهد بعيدا عن كرة القدم والانتقالات، وأن نرفض أي تجاوز أو ألفاظ خارجة، وكل من يخطئ يحاسب على الفور، حتى نصل أن نكون مثل البشر العاديين، لدينا مواهب عظيمة إداريا وفنيا وتدريبيا وكلهم كوادر تتواجد في ملاعب دون جمهور، وسط تجاوزات من البعض عبر السوشيال ميديا وهو ما تم رصده مؤخرا في أمم إفريقيا ومع محمد صلاح والعديد من الأزمات الأخرى".

واختتم: "علينا نسيان ما حدث من تجاوزات سابقة، وأن ننطلق إلى الإمام، وأن نثمن تلك الزيارة التاريخية ونستفيد منها، وأي شخص يتجاوز في حق تلك الزيارة المحترفة فهو يريد التواجد في بيئة غير جيدة".