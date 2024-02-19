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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير مرقص: قراءة تاريخ مصر كانت جزءا من المشروع الثقافي لرفاعة الطهطاوي..فيديو

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير  مرقص المفكر السياسي، إنّه كانت هناك محاولات مبكرة لكتابة تاريخ وطني بدأت مع المقريزي، وكانت ذروة الحالات الخاصة في كتابة التاريخ مع رفاعة رافع الطهطاوي.

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وأضاف "مرقص"، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "جزء من مشروع الطهطاوي الثقافي كان قراءة تاريخ مصر، وكثيرون لا يعرفون هذه المعلومة، فقد قال إنه لا يمكن النهوض بغير العودة إلى قراءة التاريخ لمعرفة كيفية وصولنا إلى ما نحن عليه".

وتابع الكاتب السياسي: "بدأ مشروع الطهطاوي، ولكن الاحتلال البريطاني أسس كيفية التعاطي مع مناهج التاريخ في بلدنا، وللأسف، ظلت أقسام التاريخ في مصر متأثرة بالتصنيف الاستشراقي بشكل عام، وهو ما اكتشفته في بداية عملي عن الأقباط، فقد تعامل التاريخ المصري بسبب الاحتلال مع الأقباط على أنهم أهل الذمة، ولكن بعد 23 يوليو 1952 بدأ بعض المؤرخين الرواد في تفكيك هذه الفكرة".

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