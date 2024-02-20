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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهاء الدين: لا يوجد عاقل ينكر تأثير أزمات روسيا وأوكرانيا وغزة على الاقتصاد

الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق

قال الدكتور زياد  بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية؛ هو نقطة بداية مهمة جدا؛ لأن الإنكار لا يفيد.

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية "ON"، أنه  قبل 10 أيام تحفظت على احتفال الحكومة مبكرا بما قالت عنه إن “الأزمة إلى زوال.. وأن الدولار في طريقه للتراجع”.

وتابع مقدم برنامج “كلمة أخيرة”، أن السوشيال ميديا وبعض التصريحات الرسمية كانت بتتكلم عن ده، وعلشان كده بقول إن الناس عايشة الأزمة على كل المستويات والطبقات، وبالتالي مفيش داعي أن نقوم بالاحتفاء المبكر، ومن ثم فإن اعتراف الدولة بوجود أزمة خطوة مهمة جدا".

وأشار زياد بهاء الدين إلى أنه لا بد أن نعلم أن هناك أمورا يجب إنجازها على المدى القصير،  وأخرى على المدى الطويل،  قائلا “على المدى القصير نحن لدينا مشكلة أو اضطراب في أسعار الصرف”.

 وأوضح أن هناك عوامل مساعدة حدثت، أدت لتفاقم الأزمة الراهنة، بداية من كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وإذ كانت الأخيرة ذات تأثير أكبر، ثم أخيرا أزمة غزة.

زياد بهاء الدين ئيس مجلس الوزراء الحكومة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية

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