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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاستعادة وحفظ الأرشيف الوطني.. بروتوكول تعاون بين موريتانيا والجزائر

موريتانيا والجزائر
موريتانيا والجزائر

وقَّع محمد المختار سيدي محمد المندوب العام للوثائق الموريتانية مع بونعمامة محمد المدير العام للأرشيف الجزائرية، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف.

وذكرت الوثائق الموريتانية أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين الموريتانية والجزائرية في مجال حفظ وصيانة الأرشيف.

وقال المندوب العام للوثائق الموريتانية إن هذا الاتفاق يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الجزائر منذ نحو شهر، والتي تؤطر للعلاقات الثقافية بين البلدين وخصوصا الأرشيف، مبرزا أن الأرشيف يحظى بأهمية كبيرة لكونه ذاكرة البلد.

وأضاف أن الاتفاق يشمل التعاون في مجال تكوين الأطر والكوادر البشرية والرقمنة وحفظ الوثائق الوطنية والتنسيق بين المؤسسات والجمعيات والمنظمات التي تهتم بالأرشيف، خاصة المجلس العربي للأرشيف والمجلس الدولي للأرشيف، بالإضافة إلى وضع تصورات لاستعادة الأرشيف الوطني المرحل بين موريتانيا والجزائر ككل البلدان.

وثمَّن المندوب العام للوثائق الموريتانية التجربة والاستعداد للتعاون الذي عبرت عنه الجزائر في مجال دعم وإصلاح الأرشيف الموريتاني، فيما نوَّه المدير العام للأرشيف الجزائري بالمجهودات التي قدمها الطرفان في مجال الاستجابة لمستجدات ومقتضيات العولمة، ولا سيما أن المؤسستين تسيران في بعد استراتيجي نحو التحول الرقمي.

وتابع أن الأرشيف لا بد من أن يحتل المكانة اللائقة به لكونه يشكل عاملا أساسيا في بناء الدول، مشيدا بالتعاون المثمر بين هاتين المؤسستين والذي أثمر عن توقيع هذا الاتفاق.

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