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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يقدم طلبًا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد

صدى البلد

أعلنت الحكومة العراقية، تقديم طلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي -وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية- إنه "انسجامًا مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقع العراق إقليميًا وعالميًا، قدم العراق طلبًا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد".

وأضاف العوادي: "تسعى الحكومة العراقية إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقًا للأعراف الدبلوماسية، لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك".

وتابع العوادي أنه "في إطار الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025 وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، أصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة، ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية".

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