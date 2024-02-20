الفيلم الروائي المصري "قريبا" يشارك بمهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بلبنان

أعلنت الإدراة المنظمة لمهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، القائمة النهائية للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة الحادية عشرة من المهرجان (دورة الفنان اللبناني القدير أنطوان كرباج)، المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري على المسرح الوطني اللبناني.

وتضمنت القائمة مشاركة الفيلم الروائي المصري "قريبا" للمخرج سيف عبد النبي في المسابقة الرسمية ضمن عدد من الأفلام التي تتنوع ما بين روائي وتسجيلي وتحريكي لدول عربية وأجنبية، من بينها: المغرب وفنلندا وسلطنة عمان وسوريا والبحرين والسعودية وغيرها من الدول.

وفاز فيلم "قريبا" مؤخرا بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أفلام المقيمين من مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته السادسة بدولة الإمارات، وقد حظي الفيلم خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية، كان من بينها مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان.

ويناقس الفيلم عدة قضايا شائكة، منها العواقب الوخيمة والمشاكل التي تحدثها العلاقات المعقدة في حياة الأشخاص، وهو من إخراج سيف عبد النبي، وبطولة محمود أبو السعود، وفريدة يوسف، وريهام رضا، ومصطفى عماد، ومصطفى محمد، ونادية نبيل، وأحمد زكي، ودهب تامر، ويوسف يحيى.