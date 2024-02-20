إيفرتون يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعادل إيفرتون مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك، في ختام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم جوردان آيو لكريستال بالاس في الدقيقة 66، وعدل أمادو أونانا النتيجة لفريق إيفرتون في الدقيقة 84.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق الأهداف عن برينتفورد صاحب المركز الرابع عشر، بينما أصبح رصيد إيفرتون 20 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق الأهداف عن لوتون تاون صاحب المركز الثامن عشر.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.