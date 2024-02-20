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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اندلع بعد ساعات من الإفراج عنها.. ما سبب حريق منزل سوزي الأردنية؟

سوزي الأردنية ووالدها
سوزي الأردنية ووالدها

تصدرت البلوجر سوزي الأردنية  محركات البحث ومواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها، إلا أن الحريق التهم منزل والدها.. فما السبب؟

يذكر أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل سوزي الأردنية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، في تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

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جاء ذلك بعدما ظهرت في مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة، وكانت تسب وتقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، كما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

ما سبب حريق منزل سوزي الأردنية؟

بعد ساعات قليلة من إخلاء سبيلها، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة اندلاع حريق داخل منزل والد فتاة التيك توك سوزي الأردنية بالقاهرة.

وتبين أن الحريق وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية، حيث رجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق جراء ماس كهربائي، وأتت النيران على كامل محتويات المنزل.

كما انتدبت النيابة، الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه وملابسات اندلاعه.

من هي سوزي الأردنية؟

سوزي الأردنية صاحبة تريند "آه.. الشارع اللي وراه"، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث جاءت الجملة ضمن فيديو صادم، يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام.

ونسبت النيابة للمتهمة خدش الحياء العام، والتعدي على قيم الأسرة، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة الأولى.

ووفقا للتحريات، فإن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا.

كما تبين أن لديها شقيقتين، مي ومودة، وهي متعلقة بشقيقتها مي وتوأمها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصاحبها في الكثير من الفيديوهات.

سبب القبض على سوزي الأردنية

وجهت النيابة للبلوجر سوزي الأردنية، تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكت هي ووالدها حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

وتم تقديم بلاغات ضد سوزي الأردنية، بتهمة الترويج لأفعال تثير الفجور والتلفظ بعبارات خادشة.

وعلى الفور تم القبض عليها خلال تواجدها في أحد المطاعم بمنطقة شبرا شمال القاهرة، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة.

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