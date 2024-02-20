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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الله غراب: عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك تعيد الحياة الكروية لطبيعتها

الاهلي
الاهلي

أكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق أن مبادرة نادي الزمالك لاستقبال واستضافة مجلس إدارة النادي الأهلي تعيد الحياة الكروية لطبيعتها بين القطبين مرة أخرى، مشيرا إلى أن العلاقة كانت يجب أن تصل إلى ما شاهدناه أمس، مما ينعكس على مصلحة الكرة المصرية.

وأوضح عبد الله غراب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أنه حال وجود احتقان بين الفريقين؛ ستكون هناك مشكلات كبيرة تؤثر على المنتخب، معلقا: المنافسة في الدوري المصري لم تكن جيدة في السابق.

وتابع وزير البترول الأسبق : لم يكن هناك احتقانا وكرها بين القطبين سابقا، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.

وعلق قائلا: الخطيب ولبيب من الناس المحترمين، والأهلي والزمالك هما أساس دعم المنتخب.


 

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