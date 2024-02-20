عزيز مرقة يهدي تذاكر حفلته في القاهرة للجمهور بالشارع

انطلق الفنان الأردني عزيز مرقة في جولة فنية جماهيرية بـ مصر، يتنقل خلالها بين ثلاثة محافظات في 7 أيام متتالية، تمهيدا لحفله المنتظر في القاهرة.

وبدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية، ويمر بعدها بالمنصورة، ختاما لأقصى جنوب مصر وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات شخصية في شوارع مدن تلك المحافظات ويغني معهم مهديا إياهم تذاكر لحفلته المنتظرة في القاهرة أول مارس.

وينفذ عزيز عقوبة وقعها عليه متابعيه على تيك توك وإنستجرام بعد مطالباته إياه بتوزيع تذاكر على من يطلب في تحدي مشابه لتحديات لعبة شايب الكوتشينة، ليقرروا أن يعاقبوه بأن يأتي إليهم بنفسه في المحافظات البعيدة عن القاهرة ويسلمهم التذاكر.