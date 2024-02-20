الجيش الأوكراني يراقب كيفية إعادة تنظيم القوات الروسية والاستعداد لتحركاتها التالية

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، إنهم يراقبون كيفية إعادة تنظيم القوات الروسية والاستعداد لتحركاتها التالية؛ بعد الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الشرقية في منطقة دونيتسك.

وتتزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للعمل على توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا مع وصول الحرب إلى عامها الثاني.

وفي هذه الأثناء، تعهدت أرملة أحد منتقدي الكرملين الصريحين بمواصلة القتال بعد وفاته في مستعمرة عقابية شمال الدائرة القطبية الشمالية.

وأعلنت القوات الأوكرانية يوم الجمعة الماضي انسحابها من أفدييفكا، وهي بلدة رئيسية أصبحت في الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر المعارك ضراوة على الجبهة الشرقية.

ويتعرض الجيش الأوكراني أيضًا لضغوط في عدة نقاط أخرى على طول خط المواجهة الذي يمتد لمسافة 1000 كيلومتر تقريبًا من الحدود مع روسيا في الشمال إلى البحر الأسود.

ومع مواجهة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بمستقبل غامض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجمهوريين في مجلس النواب “يرتكبون خطأً كبيراً” في عدم الرد على العدوان الروسي بمزيد من التمويل الأمني.

ويواجه مشروع قانون المساعدات الخارجية الذي تبلغ قيمته 95.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، والذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مستقبلًا غامضًا في مجلس النواب حيث أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه لن يطرحه للتصويت - على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة.

واستدعت عدة دول – بما في ذلك إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا – السفير الروسي لدى بلدانها بسبب وفاة أليكسي نافالني. واتهم فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الدول الغربية بتسييس وفاة نافالني، وقال إن التحقيق في سبب الوفاة 'لم ينته بعد'.

وتعهدت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، بمواصلة مهمته لخلق 'روسيا الجميلة والسعيدة'، واتهمت الرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن وفاته.

وبشكل منفصل، قال المتحدث باسم نافالني على قناة X إن جثته لن تُعاد إلى العائلة لمدة 14 يومًا أخرى على الأقل.