عاجل
صحف السعودية: المملكة ريادتها وقيادتها لمستقبل الإعلام وتطوراته تحت مظلة رؤية 2030.. "فومكس" أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى المنتدى السعودي للإعلام الاحتلال: مـ.ـقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة أخبار السيارات | اشترِ عربة "أوتوماتيك" هاي لاين بأفضل سعر للمستعمل .. ونيسان سنترا 2018 بهذا الثمن.. أحدث أسعار كيا جراند سيراتو 2024 طقس شديد البرودة ليلا.. الأرصاد: أمطار وشبورة على أغلب الأنحاء والصغرى «13» المتحدث باسم حركة فتح: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس جديدا.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يراقب كيفية إعادة تنظيم القوات الروسية والاستعداد لتحركاتها التالية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، إنهم يراقبون كيفية إعادة تنظيم القوات الروسية والاستعداد لتحركاتها التالية؛ بعد الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الشرقية في منطقة دونيتسك.

وتتزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للعمل على توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا مع وصول الحرب إلى عامها الثاني.

وفي هذه الأثناء، تعهدت أرملة أحد منتقدي الكرملين الصريحين بمواصلة القتال بعد وفاته في مستعمرة عقابية شمال الدائرة القطبية الشمالية.

وأعلنت القوات الأوكرانية يوم الجمعة الماضي انسحابها من أفدييفكا، وهي بلدة رئيسية أصبحت في الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر المعارك ضراوة على الجبهة الشرقية. 

ويتعرض الجيش الأوكراني أيضًا لضغوط في عدة نقاط أخرى على طول خط المواجهة الذي يمتد لمسافة 1000 كيلومتر تقريبًا من الحدود مع روسيا في الشمال إلى البحر الأسود.

ومع مواجهة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بمستقبل غامض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجمهوريين في مجلس النواب “يرتكبون خطأً كبيراً” في عدم الرد على العدوان الروسي بمزيد من التمويل الأمني. 

ويواجه مشروع قانون المساعدات الخارجية الذي تبلغ قيمته 95.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، والذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مستقبلًا غامضًا في مجلس النواب حيث أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه لن يطرحه للتصويت - على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة.

واستدعت عدة دول – بما في ذلك إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا – السفير الروسي لدى بلدانها بسبب وفاة أليكسي نافالني. واتهم فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الدول الغربية بتسييس وفاة نافالني، وقال إن التحقيق في سبب الوفاة 'لم ينته بعد'.

وتعهدت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، بمواصلة مهمته لخلق 'روسيا الجميلة والسعيدة'، واتهمت الرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن وفاته. 

وبشكل منفصل، قال المتحدث باسم نافالني على قناة X إن جثته لن تُعاد إلى العائلة لمدة 14 يومًا أخرى على الأقل.

وزير الدفاع الكندي أوكرانيا مكافحة الغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

موضوعات متعلقة

طرد السفير الإسرائيلي من البرازيل بسبب الحرب على غزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن نافالني ولا يلقي باللوم على بوتين

أمريكا تقترح على مجلس الأمن معارضة هجوم رفح ودعم وقف إطلاق النار في غزة

قائد الأسطول الأمريكي الخامس: نخوض أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا

ميناء جيبوتي: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها لهجوم باب المندب

لافروف: عدد ضحايا غزة يفوق قـ تلى أوكرانيا منذ 2014

صحف السعودية| الممكلة تتقدم في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى المركز الرابع.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

نصائح لاستخدام السخان والثلاجة تساعدك للتحكم في استهلاك الكهرباء

أخبار التكنولوجيا| سقوط آيفون في المياه.. أبل تصدر تحذيرا عاجلا.. وأرخص موبايل سامسونج فئة 3 آلاف جنيه

حكم حفظ القرآن ونسيانه بسبب ظروف الحياة.. أزهري يجيب

الجيش الأوكراني يراقب كيفية إعادة تنظيم القوات الروسية والاستعداد لتحركاتها التالية

مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

ضياء السيد: علينا الحذر من طيور الظلام الساعية لإثارة الأزمات والوقيعة بين القطبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ