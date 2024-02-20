ضياء السيد: علينا الحذر من طيور الظلام الساعية لإثارة الأزمات والوقيعة بين القطبين

أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك كانت (عادية) منذ عشرين عامًا، وأحاديث مسئولي الناديين كان جيدًا خصوصا في ضرورة التكاتف بينهما من أجل مصلحة الرياضة المصرية، مُحذرًا من "طيور الظلام" التي تسعى لإثارة الأزمات بين الناديين مجددًا.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك البعض يسعى لإثارة الأزمات والانقسام بين الناديين، والأهلي والزمالك من المؤسسات الرياضية الكبيرة".

وأوضح أنه: "يجب اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية بعد هذه الزيارة، من أجل التوقف عن التجاوزات، وإيقاف أي تراشق مستقبلًا؛ حتى نستطيع فرض الاخلاق والقيم، وتغيير المفاهيم الخاطئة".

وأضاف: "أتمنى أن يلتزم الإعلام أيضا ويمنع التجاوزات، وأن يتم مناقشة الأمور الهادفة، والجوانب الفنية بعيدا عن إثارة الأزمات، ولا بد أن تلتزم جميع المنصات الإعلامية بمسئولياتها كاملة خلال الفترة المقبلة".