الاحتلال: مـ.ـقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر، أمس الإثنين، قد حذرت إسرائيل من شن هجوم على رفح أكدوا أنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في بروكسل إن "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما... سيكون غير معقول".

وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، في بيان مشترك إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".

وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، وذكر دبلوماسيون أن المجر، وهي حليف وثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الوحيدة التي لم توقع.

وقال الوزراء في البيان: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".