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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بأعلى رواتب.. كليات توفر فرص عمل للخريجين بسهولة…ابتداء من 1 مارس.. تفاصيل التقديم لراغبي الانضمام لبرنامج التدريب بوكالة الفضاء المصرية

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية


بأعلى رواتب.. كليات توفر فرص عمل للخريجين بسهولة
أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي موضحا أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية.

جامعة القاهرة تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول الاتجاهات الحديثه في التدريس
تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ابتداء من 1 مارس.. تفاصيل التقديم لراغبي الانضمام لبرنامج التدريب بوكالة الفضاء المصرية
أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فرصة مميزة للشباب الطموح، للإنضمام إلى فريق برنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية، موضحة أنه موجه لحديثي التخرج الذين يتطلعون لفرصة لاستكشاف عوالم جديدة وتطوير مهاراتهم، وبذلك فإن وكالة الفضاء المصرية تقدم لهم فرصة فريدة للانضمام إلى برنامج الاستشارة والتدريب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 مارس 2024.


استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى قضايا المرأة.. دورة بجامعة القاهرة (تفاصيل)
يُنظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة الورشة التدريبية في "استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الخاص بقضايا المرأة والمجتمع".


التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب بحلوان… عبر هذا الرابط
يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .


اليوم.. آداب عين شمس تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس المعرض الخيرى السنوي للملابس والمستلزمات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الساعة 10 صباحا بحرم الكلية.

اخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة

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