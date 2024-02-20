أخبار العالم | بايدن يرسل مبعوثه في مهمة إلى مصر وإسرائيل.. الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع بغزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
الاحتلال: مـ.ـقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة
مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية
وكالات الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع في غزة بسبب مقـتـل الأطفال
حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن النقص المقلق في الغذاء وتفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في وفيات الأطفال في غزة.
زيلينسكي: تأخير المساعدات العسكرية الغربية يجعل الوضع على خط المواجهة بأوكرانيا «أسوأ»
عادت قوات موسكو إلى الهجوم في شرق وجنوب أوكرانيا، واستولت على أفديفكا في منطقة دونيتسك الشرقية، لتضمن أول مكسب كبير لها منذ الاستيلاء على باخموت في مايو 2023
أكسيوس: بايدن يرسل مبعوثه للشرق الأوسط في مهمة إلى مصر وإسرائيل
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن من المرجح أن يزور مبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك مصر واسرائيل؛ للمشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتهدئة على الاراضي المحتلة ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم: "من المتوقع أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن، إلى مصر واسرائيل
قصف مكثف للمدفعية الإسرائيلية يستهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة
قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل مكثف حي الزيتون شرق مدينة غزة، استهدفت مربعين سكنيين
مقـ.تل وإصابة عشرات الفلسطينين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة لليوم الـ 136.
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، عن قصف القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بـ20 صاروخا براجمات الصواريخ.
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار.
مندوب إيران بالأمم المتحدة: الاتهامات الأمريكية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان
قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الاتهامات الأمريكية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي على اليمن
طرد السفير الإسرائيلي من البرازيل بسبب الحرب على غزة
أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.
ترامب يخرج عن صمته بشأن نافالني ولا يلقي باللوم على بوتين
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) يوم الاثنين إن سفينة تعرضت 'لأضرار سطحية' بعد أن صدمتها طائرة بدون طيار في البحر الأحمر، على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي
أمريكا تقترح على مجلس الأمن معارضة هجوم رفح ودعم وقف إطلاق النار في غزة
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار بديل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ويعارض أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.
البحرية البريطانية تطلق إنذارا بشأن تدريبات إطلاق النار قرب سواحل السعودية
أصدرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنذارا بشأن إجراء تمارين إطلاق النار في البحر الأحمر قريبا.
ميناء جيبوتي: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها لهجوم باب المندب
أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، الإثنين، عن نجاحها في تنسيق العودة الآمنة لأفراد طاقم السفينة البريطانية “روبيمار”، والتي أعلنت قوات صنعاء اليوم عن استهدافها في خليج عدن
الاتحاد الأوربي يطلق تحالفا جديدا للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.
عاجل.. غارات أمريكية وبريطانية على مزرعة في محافظة الحديدة بـ اليمن
أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا غارات جوية استهدفت مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في اليمن.....