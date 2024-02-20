أخبار العالم | بايدن يرسل مبعوثه في مهمة إلى مصر وإسرائيل.. الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع بغزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:



مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن النقص المقلق في الغذاء وتفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في وفيات الأطفال في غزة.

عادت قوات موسكو إلى الهجوم في شرق وجنوب أوكرانيا، واستولت على أفديفكا في منطقة دونيتسك الشرقية، لتضمن أول مكسب كبير لها منذ الاستيلاء على باخموت في مايو 2023

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن من المرجح أن يزور مبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك مصر واسرائيل؛ للمشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتهدئة على الاراضي المحتلة ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم: "من المتوقع أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن، إلى مصر واسرائيل

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل مكثف حي الزيتون شرق مدينة غزة، استهدفت مربعين سكنيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة لليوم الـ 136.

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، عن قصف القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بـ20 صاروخا براجمات الصواريخ.

قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار.

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الاتهامات الأمريكية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي على اليمن

أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) يوم الاثنين إن سفينة تعرضت 'لأضرار سطحية' بعد أن صدمتها طائرة بدون طيار في البحر الأحمر، على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار بديل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ويعارض أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.

أصدرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنذارا بشأن إجراء تمارين إطلاق النار في البحر الأحمر قريبا.

أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، الإثنين، عن نجاحها في تنسيق العودة الآمنة لأفراد طاقم السفينة البريطانية “روبيمار”، والتي أعلنت قوات صنعاء اليوم عن استهدافها في خليج عدن

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا غارات جوية استهدفت مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في اليمن.....